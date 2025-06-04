Böbrek ve karaciğeri bitiriyor kanseri mıknatıs gibi çekiyor. Türk baharatında büyük tehlike. İthal edilen ürünü Almanlar piyasadan çekiyor

Almanya, Türkiye’den ithal edilen organik meyan kökü tozunda halk sağlığı için ciddi bir tehlike olan okratoksin maddesi buldu. Avrupa Birliği’nin Gıda ve Yem için Hızlı Uyarı Sistemi (RASFF) üzerinden 30 Mayıs 2025’te yayımlanan “2025.4068” numaralı bildirim, ürünün “Otlar ve baharatlar” kategorisinde yer aldığını ve Avrupa Komisyonu’nca onaylandığını duyurdu. Tespit, “Dikkat edilmesi gereken bilgi bildirimi” olarak sınıflandırıldı.

Okratoksin, küf mantarlarının ürettiği toksik bir mikotoksin. Özellikle böbrek sağlığını tehdit eden bu madde, uzun süreli maruziyette kronik böbrek yetmezliğine yol açabiliyor. Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı (IARC), okratoksin A’yı “olası insan kanserojeni” olarak sınıflandırıyor ve özellikle böbrek kanseriyle ilişkilendiriyor. Ayrıca, yüksek dozlarda karaciğerde toksik etkiler yaratabileceği biliniyor. Bu nedenle, okratoksin içeren gıdaların tüketimi ciddi sağlık riskleri barındırıyor.

Almanya, tespit üzerine ürünü piyasadan çekme işlemlerini başlattı ve ilgili tarafları bilgilendirdi. Yetkililer, tüketicilerin bu ürünü kullanmaktan kaçınmaları gerektiğini vurguladı. Türkiye’den ihraç edilen baharatların kalite kontrol süreçlerinin yeniden gözden geçirilmesi gerektiği belirtiliyor.

Uzmanlar, organik ürünlerde bile küf oluşumunu önlemek için depolama ve üretim süreçlerinde sıkı denetimlerin şart olduğunu ifade ediyor.

Okratoksin, sadece meyan köküyle sınırlı değil; tahıl, kahve, kuru meyve ve şarap gibi ürünlerde de bulunabiliyor. Tüketicilere, güvenilir kaynaklardan alışveriş yapmaları ve ürün etiketlerini dikkatle incelemeleri öneriliyor.

Türkiye’deki ihracatçıların, uluslararası standartlara uyum sağlamak için daha titiz kontroller yapması bekleniyor. Bu olay, gıda güvenliği konusundaki hassasiyetin ne kadar kritik olduğunu bir kez daha ortaya koydu.