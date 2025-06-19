Böbrek yetmezliği hastalarının su tüketmesiyle ilgili uzmanlardan ezber bozan açıklamalar

İleri derece böbrek yetmezliği hastaları için su, hayatın vazgeçilmez bir unsuru olsa da, fazla tüketildiğinde ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor.

Uzmanlar, böbrek fonksiyonları ciddi şekilde hasar görmüş hastalarda su tüketiminin dikkatle kontrol edilmesi gerektiğini vurguladı.

Uzmanlar, “Böbrek problemleri olan hastaların, böbrek yetmezliği düzeyine göre su tüketimini ayarlaması gerekiyor. İleri derece böbrek yetmezliğinde fazla su tüketimi, faydadan çok zarar getiriyor” diyerek hastaları uyardı.

Böbrekler, vücudun atık maddelerini temizleyen ve sıvı-elektrolit dengesini sağlayan hayati organlar.

Ancak kronik böbrek yetmezliği (KBY) gibi durumlarda bu işlevler büyük ölçüde sekteye uğruyor.

ABD’deki Johns Hopkins Üniversitesi’nden nefrolog Dr. Bernard Jaar, “İleri evre böbrek yetmezliğinde böbrekler, fazla sıvıyı idrar yoluyla atma kapasitesini kaybeder. Bu durumda aşırı su tüketimi, vücutta sıvı birikimine, ödemlere, nefes darlığına ve hatta kalp yetmezliğine yol açabilir” dedi.

Jaar, hastaların günlük su alımını doktorlarıyla birlikte belirlemesi gerektiğini ekledi.

BİLİMSEL BULGULAR NE DİYOR?

Son yıllarda yapılan araştırmalar, ileri derece böbrek yetmezliği hastalarında su tüketiminin bireyselleştirilmiş bir şekilde planlanması gerektiğini ortaya koydu.

Journal of Nephrology dergisinde yayımlanan bir çalışma, Evre 4 ve 5 böbrek yetmezliği hastalarında aşırı sıvı alımının kanda sodyum seviyelerini tehlikeli şekilde düşürdüğünü (hiponatremi) ve bu durumun nörolojik komplikasyonlara yol açabileceğini gösterdi. Çalışmada, günlük sıvı alımının genellikle 1-1.5 litreyle sınırlandırılması öneriliyor, ancak bu miktarın hastanın idrar çıkışı, kilosu ve genel sağlık durumuna göre ayarlanması gerektiği belirtildi.

İngiltere’deki King’s College Hastanesi’nden diyetisyen Dr. Sarah Taylor ise, “Böbrek yetmezliği hastalarında sıvı tüketimi sadece suyla sınırlı değil. Çorba, meyve suyu, çay gibi sıvılar da hesaba katılmalı. Hastalar, susuzluk hissiyle değil, doktorlarının önerdiği miktarla hareket etmeli” dedi.

Taylor, potasyum ve fosfor içeriği yüksek içeceklerden (örneğin, bazı meyve suları veya maden suları) kaçınılması gerektiğini, çünkü bu minerallerin böbreklerde birikerek ek sorunlara yol açabileceğini vurguladı.

HASTALAR NE YAPMALI?

Uzmanlar, böbrek yetmezliği hastalarının sıvı tüketiminde şu noktalara dikkat etmesini önerdi:

Doktor Kontrolü: Günlük sıvı miktarı, nefrolog veya diyetisyenle belirlenmeli.

İdrar Takibi: İdrar rengi ve miktarı, sıvı ihtiyacını anlamada önemli bir gösterge. Koyu renk idrar, susuzluk belirtisi olabilir, ancak fazla su tüketimi de zararlı.

Diyet Düzeni: Potasyum ve fosfor içeren gıdalardan (muz, avokado, kuru meyve gibi) kaçınılmalı, sodyum alımı kısıtlanmalı.

Kilo Kontrolü: Ani kilo artışı, vücutta sıvı birikiminin habercisi olabilir.

DENGE HAYATİ

Böbrek yetmezliği, yaşam kalitesini ciddi şekilde etkileyen bir hastalık. Su, sağlıklı bireyler için hayat kaynağı olsa da, ileri derece böbrek yetmezliği hastaları için dikkatle yönetilmesi gereken bir unsur.

Uzmanlar, hastaların bilinçsiz su tüketiminden kaçınması ve doktorlarıyla yakın iletişimde olması gerektiğini bir kez daha hatırlattı.