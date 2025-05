Böbrekleri tehdit eden gizli tuzak! Uzmanlardan hayat kurtaran uyarılar

Böbrek hastalıklarının artan prevalansı, uzmanları ve bilim insanlarını sağlıklı yaşam alışkanlıkları konusunda daha yüksek sesle uyarı yapmaya yöneltti.

Avrupa Nefroloji Derneği’nin (ERA) son raporlarına ve önde gelen uzmanların görüşlerine göre, böbrek sağlığını korumak için gereksiz ilaç ve bilinçsiz takviye kullanımından kaçınılması, kan basıncı ile kan şekerinin kontrol altında tutulması ve sağlıklı beslenme alışkanlıklarının benimsenmesi hayati önem taşıdı.

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR NE DİYOR?

Uluslararası Nefroloji Derneği (ISN) ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO) verilerine göre, kronik böbrek hastalığı (KBH) dünya genelinde yaklaşık 850 milyon kişiyi etkiliyor. KBH’nin ilerlemesini yavaşlatmak ve böbrek fonksiyonlarını korumak için yaşam tarzı değişiklikleri büyük bir rol oynadı.

İngiltere’de Imperial College London’dan nefrolog Prof. Dr. Liz Lightstone, “Böbrekler, vücudun filtre sistemidir ve gereksiz ilaçlar ile bilinçsiz takviyeler bu sistemi aşırı yük altında bırakabilir. Özellikle içeriği belirsiz bitkisel takviyeler, böbreklerde toksik etki oluşturabilir” diyerek konunun ciddiyetine dikkat çekti.

Lightstone’un liderliğinde yayımlanan bir çalışma, bitkisel takviyelerin %20’sinin böbrek fonksiyonlarında olumsuz etkilere yol açabileceğini ortaya koydu.

Benzer şekilde, ABD’deki Johns Hopkins Üniversitesi’nden Dr. Deidra Crews, böbrek sağlığı için kan basıncı ve kan şekeri kontrolünün vazgeçilmez olduğunu vurguladı.

Journal of the American Society of Nephrology’de yayımlanan bir makalede, hipertansiyon ve diyabetin, böbrek hastalığının en yaygın nedenleri arasında yer aldığı belirtildi.

Dr. Crews, “Hedef değerlere ulaşmak için düzenli takip ve uygun ilaç tedavisi şart, ancak reçetesiz ilaçlar ve takviyeler bu dengeyi bozabilir” dedi.

BESLENME VE BÖBREK SAĞLIĞI

Uzmanlar, böbrek sağlığını desteklemek için dengeli beslenmenin önemine işaret etti.

Fazla tuz ve protein içeren diyetler, özellikle işlenmiş et ürünleri, böbrekler üzerinde ciddi bir yük oluşturabilir. Bunun yerine sebze, meyve, tam tahıllar ve sağlıklı yağlar içeren bir diyet tercih edilmeli. Özellikle de uzmanlar, Akdeniz tipi beslenmenin böbrek fonksiyonlarını desteklediğini ve kronik böbrek hastalığı riskini azalttığını ekledi.

The Lancet’te yayımlanan bir meta-analiz, yüksek tuz tüketiminin böbrek hasarını hızlandırdığını ve kan basıncını artırarak damar sağlığını olumsuz etkilediğini doğruladı. Ayrıca, kurşun ve cıva gibi ağır metaller ile pestisit ve gıda boyaları gibi kimyasalların böbreklerde birikerek hasara yol açabileceği belirtildi. Bu nedenle, organik ve doğal ürünlere yönelmek, böbrek sağlığı için önerilen stratejiler arasında yer aldı.

UZMANLARDAN ÖNERİLER

Kan Basıncı ve Kan Şekeri Kontrolü: Hipertansiyon ve diyabet, böbrek hastalığının başlıca nedenleri arasında. Düzenli sağlık kontrolleriyle bu parametrelerin hedef aralıklarda tutulması şart.

Su Tüketimi: Yeterli ve temiz su tüketimi, böbreklerin toksinleri atmasına yardımcı olur. Günde 1.5-2 litre su içilmesi öneriliyor, ancak bu miktar bireysel ihtiyaçlara göre değişebilir.

Gereksiz İlaçlardan Kaçınma: Reçetesiz ilaçlar ve bilinçsiz takviyeler, böbreklerde toksisite riskini artırabilir. Özellikle non-steroid anti-inflamatuar ilaçlar (NSAID) uzun süreli kullanımda riskli.

Sağlıklı Beslenme: Tuz ve işlenmiş gıdalar yerine sebze, meyve ve tam tahıllı gıdalar tercih edilmeli. Ağır metal ve kimyasal içeren gıdalardan uzak durulmalı.

Böbrek sağlığı, modern yaşamın getirdiği risklerle giderek daha fazla tehdit altında.

Uzmanlar, gereksiz ilaç ve takviyelerden kaçınmanın, kan basıncı ve kan şekerini kontrol altında tutmanın ve sağlıklı beslenme alışkanlıkları edinmenin böbrekleri korumanın anahtarı olduğunu vurguladı.

Bilimsel araştırmalar ve uzman görüşleri, bireylerin bilinçli seçimlerle böbrek sağlıklarını güçlendirebileceğini gösterdi.