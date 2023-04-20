Böbreklerin ilacı soğan

BAMYA GÖĞSÜ RAHATLATIR MI

Mide ve bağırsakların düzenli çalışmasını sağlayarak sindirim sistemine yardımcı olur. İdrar söktürür, kabızlığa iyi gelir. Mineraller açısından da zengin bir sebze olan bamya, halsizliğe iyi gelir. Çiçekleri ezilip kaynatılarak suyu içilirse göğsü rahatlatır ve yumuşatır.

HURMA NEYE İYİ GELİR

Hurma vücudun ihtiyaç duyduğu pek çok vitamin ve minerali içinde barındırması ile özellikle çocuklar, hastalar ve hamileler için oldukça faydalıdır. Kansızlığı azaltır. Kansere, karşı koruyucudur. Kalp krizi riskini azaltır. Bronşit ve öksürüğü önler.

KANAMAYA KANARYA OTU

Kanarya otunun toprak üstü kısımları kurutulduktan sonra suda kaynatılarak ilaç olarak kullanılır. Kanamayı durdurucu etkileri ile kanamaları durdurur ve yaraların iyileşmesini hızlandırır. Adet zamanında görülen kanamayı da kolaylaştırır.

AYVA

Ayvanın çiğ olarak yenmesi ve sindirilmesi güçtür. Bu nedenle, komposto gibi pişirilerek ya da reçeli yapılarak yenmesi tavsiye edilir. Ayva çekirdekleri kaynatılıp elde edilen su saçlara sürülürse parlaklık verir; egzama ve basur memelerine sürülürse şikâyetleri azaltır. Yüz ve boyun kırışıklığını giderir.

BÖĞÜRTLEN

Böğürtlenin meyvesinden, yapraklarından ve köklerinden faydalanılır. Yaprakları kaynatılarak suyu ile gargara yapılırsa ağız, diş eti ve bademciklerdeki iltihaplara iyi gelir. Böğürtlenden şurup ve reçel de yapılır. Şurubu göğüs ve solunum yolları rahatsızlıklarında oldukça yararlıdır.

CİLT LEKELERİNE LALE

Lalenin yapraklarından ve saplarından çeşitli hastalıklar için istifade edilir. Yaprakları suda bekletilip süzüldükten sonra egzama ve cilt lekelerini gidermek için kullanılabilir. Lale çiçeğinin suyu doğumu kolaylaştırmak için faydalıdır. Çiçekleri fitil yapılıp rahim ve kadın hastalıklarına karşı kullanılır.

KIZILCIK

Kızılcık meyvesi C vitamini açısından çok zengindir. Ağız yaralarını giderir. Yaprağı ezilip yaraya sürülürse iyileşmesine yardımcı olur. Ağacının kabukları kaynatılarak etkili bir ateş düşürücü elde edilir. Ayrıca, kabukları toz haline getirilip yaraların üzerine mikrop öldürücü olarak serpilebilir.

ÖKSE OTU

Ökseotu meyvelerinin yakı sakızı ile ezilmesi sonucu elde edilen karışım, Anadolu’da yakı halinde romatizma ağrılarının giderilmesinde kullanılmaktadır. Ayrıca ezilmiş meyveler çıban üzerine konarak; cerahatin dışarı çıkması sağlanır. Ama meyvesi yenmez.

SOĞAN

Kandaki şeker seviyesini ayarlayan soğan şeker hastalarına faydalıdır. Böbrek ağrılarını hafifletir. Böbrek kumları ile taşlarının dökülmesine yardımcı olur ve tekrarlamasını önler.