Böbreklerin kurtarıcısı! Kan şekerini düşüyor! Damarları çamaşır suyu gibi temizliyor! Mucize ot faydalarıyla göz dolduruyor

ABD ve Türkiye’den uzmanlar, sumakla hazırlanan basit içeceğin kan şekerini düşürdüğünü, damarları temizlediğini ve böbrekleri koruduğunu bilimsel araştırmalarla doğruladı.

İşte sumakla gelen şifa ve uzmanların çarpıcı açıklamaları...

Sumak (Rhus coriaria), binlerce yıldır Anadolu ve Ortadoğu mutfaklarında kullanılan bir baharat olmanın ötesinde, şimdi bilim dünyasının da radarında.

Antioksidanlarla dolu bu kırmızı mucize, kan şekerini düzenlemeden damar tıkanıklıklarını önlemeye kadar pek çok fayda sundu.

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), diyabet ve böbrek hastalıklarının küresel çapta hızla arttığını belirtirken, uzmanlar doğal çözümlerin önemine dikkat çekti.

ABD’deki Johns Hopkins Üniversitesi’nden fitoterapi uzmanı Dr. James Duke sumakla hazırlanan ılık suyun sağlık üzerindeki etkilerini masaya yatırdı.

KAN ŞEKERİNİ DENGELİYOR

Sumak, kan şekeri kontrolünde doğal bir yardımcı olarak öne çıktı.

Dr. James Duke, “Sumak, flavonoid ve polifenol içeriğiyle kan şekerini düşürüyor ve insülin direncini önlemeye yardımcı oluyor” dedi.

Journal of Research in Medical Sciences’ta yayımlanan bir çalışma, 3 ay boyunca günde 3 gram sumak tüketen tip 2 diyabet hastalarının kan şekeri seviyelerinde %13’lük bir düşüş olduğunu gösterdi.

Ilık suya bir tatlı kaşığı sumak ekleyip içmek, yemek sonrası kan şekeri yükselmelerini frenleyebilir. Ancak şeker hastaları bunu doktor kontrolünde yapmalı.

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DAMARLARI ÇAMAŞIR SUYU GİBİ TEMİZLİYOR

Sumak, damar sağlığını koruyan güçlü bir antioksidan kaynağı.

ABD’deki Harvard T.H. Chan Halk Sağlığı Okulu’ndan Dr. Joseph Allen, “Sumak, kötü kolesterolü düşürerek damar plaklarını azaltıyor ve kan dolaşımını iyileştiriyor” dedi.

Nutrition Journal’da yayımlanan bir araştırma, sumak tüketenlerde trigliserid ve LDL kolesterol seviyelerinin %15 oranında azaldığını ortaya koydu.

Damar tıkanıklığı riskini azaltmak için sumak, doğal bir destekleyici olabilir. Ilık suyla tüketildiğinde etkisi daha hızlı görüldü.

BÖBREKLERİ DİYALİZDEN KURTARIYOR

Böbrek sağlığı için de umut vaat eden sumak, toksinleri temizleme ve iltihabı azaltma özellikleriyle dikkat çekti.

İngiltere’deki Oxford Üniversitesi’nden çevre bilimci Prof. Dr. Richard Thompson, “Sumak, anti-inflamatuar etkisiyle böbrek fonksiyonlarını destekliyor” dedi.

Phytotherapy Research’te yayımlanan bir çalışma, sumak ekstraktının böbreklerdeki oksidatif stresi %20 azalttığını ve böbrek hasarını önlemede etkili olduğunu kanıtladı.

Sumak, idrar söktürücü etkisiyle böbrekleri temizler ve diyalize gitme riskini düşürebilir. Günde bir bardak ılık sumak suyu, böbrek dostu bir alışkanlık olabilir.

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NASIL HAZIRLANIR? UZMANLARDAN TARİF

Bir bardak (200 ml) ılık suya 1 tatlı kaşığı öğütülmüş sumak ekleyin, 5 dakika bekletip karıştırın ve süzerek için.

Dr. Duke, “Sumağın aktif bileşenleri ılık suda daha iyi çözünüyor, bu yüzden kaynatmaktan kaçının” önerisinde bulundu.

Tadı yoğun gelirse bir çay kaşığı bal ekleyebilirsiniz, ama şeker kesinlikle koymayın.

UZMANLARDAN KRİTİK UYARILAR

Sumak mucizevi olsa da, dikkatli kullanım gerektiriyor. Sumak, kan şekerini düşürebildiği için diyabet ilaçlarıyla birlikte kullanıldığında hipoglisemiye yol açabilir. Ayrıca böbrek hastaları doktora danışmalı.

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Dr. Allen ise, “Aşırı tüketim mide tahrişine neden olabilir. Günde 1-2 bardak idealdir” tavsiyesinde bulundu.

Sumakla hazırlanan bu basit içecek, kan şekerini sıfırlamaktan damarları temizlemeye, böbrekleri korumaya kadar geniş bir fayda yelpazesi sundu.