Böbreklerinden şikayet edenlere özel

Mürver ağacı kabuklarından yapılan çay, böbrek iltihaplarına iyi gelir.



Nohut böbrek kumlarını temizler.



Şeftali yapraklarından yapılan çay uzun süre içilince böbrek ve safra

taşlarına iyi gelir.

Turp böbreklerdeki mikropları öldürür.



Üzüm, elma, kavun, kereviz ve karahindiba böbrek hastalıklarına iyi gelir.



Yabani armut (ahlat) mesane içinde mevcut olan taşları bakterilere

dönüştürerek zamanla yok olmalarını sağlar.

Adaçayı bir miktar kurutulup 1 litre suda kaynatılarak içildiğinde böbrek ve

mesane rahatsızlıklarına iyi gelir.



Anason tohumları toz haline getirilip, üzüm şırasına karıştırılarak

içildiğinde böbrek taşlarını düşürür.

Armut, böbrekleri çalıştırır.



Arda’nın suda kaynatılarak elde edilen sıvısı böbrek ve safrakesesi

taşlarının sebebiyet verdiği ağrılara, karaciğer ve dalak hastalıklarına iyi

gelir.

Aşk otu tohumları bir bardak sirke içine konup 2 saat bekletilerek içilirse

böbrek, mesane ve safrakesesi taşlarını düşürür. Aşk otu gövdesi böbrek ve mesane rahatsızlıklarına iyi gelir. Çok miktarda

alınan aşk otu böbrekleri yorabilir. Böbrek rahatsızlığı çekenlerin aşk

otundan yapılan ilaçları kullanmamaları tavsiye edilir.



Ayrık otu (50gram) kökünün bir litre suda kaynatılması sonucu elde edilen

ilaç böbrek taşlarını ve idrar yollarındaki kumu düşürür.



Andız otu üzüm şırasının içinde bir ay bekletilip içilirse böbrek, mesane ve

safra kesesi taşlarının oluşumunu önler.



Biberiye çayı, mide ve bağırsak rahatsızlıklarına iyi gelir. Safra kesesi

salgısını çoğaltır.



Domates, pırasa, armut ve üzüm safra ve böbrek taşlarına iyi gelir. Domates,sıcak aylarda bol miktarda yenilirse, böbrek ve kan dolaşımını rahatlatır.



Domatesten tam olarak yararlanabilmek için daima çiğ yemelidir.



Hint safranı kökü ve çalısı kaynatılarak içildiğinde karaciğer ve

safrakesesi rahatsızlıklarını giderir.



Huş ağacı yapraklarından yapılan çay, böbrek tembelliğini ve vücudun su

tutmasını önler.



Kabak böbrek ve mesane iltihaplarına iyi gelir ve idrar sökücü etki yapar.



Lavanta çiçeği böbrekleri temizler.



Meyan kökü böbrek ve idrar yollarındaki taşları düşürür.



