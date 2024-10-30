Boca Juniors’tan flaş Medine kararı

Fenerbahçe’de Medina ısrarı devam ediyor. Sezon başında Boca Juniors ile yaşanan pürüzler nedeniyle gerçekleşmeyen transferin devre arasında resmiyet kazanması bekleniyor.

Arjantinli orta saha oyuncusu, geçtiğimiz günlerde sarı-lacivertli takıma transferi için kulübüne rest çekmişti. Boca Juniors Teknik Direktörü Fernando Gago da yaptığı geçtiğimiz günlerde açıklamada Medina'nın transfer olmak istediğini doğruladı.

"MEDINA'NIN DURUMU ÇOK ÖZEL"

Gago "Medina'nın durumu çok özel. Avrupa'ya gitmek istemesini anlıyorum. Formaya kendini adamış futbolcuları takıma alacağım. Kendisiyle konuştum, onu anlıyorum. Genç bir oyuncu ve kariyerinde ilerlemek istiyor ama nasıl gideceğini, ayrılıp ayrılmayacağını göreceğiz. Bu özel bir durum." ifadelerini kullandı.

Arjantin basını, Fenerbahçe'nin Cristian Medina bonservisini 3 yıllık taksitle ödemek istediğini ancak Boca Juniors'un bu talebi kabul etmemesi nedeniyle transferde pürüz çıktığını yazdı.

FLAŞ KARAR ÇIKTI

TNT Sports muhabiri Marcos Bonocore, Fernando Gago ve teknik ekibinin Cristian Medina'nın tavrı karşısında büyük hayal kırıklığına uğradığını söyledi.

Gago'nun bir daha Medina'yı kullanmama kararı aldığını belirten Bonocore, Arjantinli oyuncunun özür dilediğini belirtti.