Boca Juniors’un Başkanından Medina’ya sert tepki

Fenerbahçe’nin ısrarla kadrosuna katmak istediği ama transferi Ocak ayına sarkan Medina ile ilgili yeni bir açıklama geldi. Arjantinli oyuncunun kulübü Boca Juniors’un Başkanı Juan Roman Riquelme genç oyuncuya sert sözler söyledi. Medya nedeniyle oyuncuların kendilerini kulübün sahibi gibi gördüğünü belirten Riquelme, şunları söyledi:

"Bir oyuncu Avrupa'dan teklif alırsa, kulübümüz buna cevap verir. Artık yeni moda bu, oyuncular nereye gitmek istediklerine kendileri karar vermeye çalışıyor. Eğer bir oyuncunun sözleşmesi varsa, bu sözleşmeye saygı gösterilmelidir. 'Oyuncu ayrılmaya karar verdi' deniyor. Medya yüzünden oyuncular kendilerini kulüplerin sahibi sanıyor.”

FENERBAHÇE 15 MİLYON EURO BONSERVİS VERECEK

Fenerbahçe, 22 yaşındaki oyuncunun transferi için Boca Juniors ile bonuslar dahil 15 milyon euro bonservis konusunda el sıkıştı. Sarı lacivertliler ayrıca Boca Juniors'ın Arjantin'e ödeyeceği yüzde 20'lik dilimi de ödeyecek.

2020 yılından bu yana Boca Juniors forması giyen 22 yaşındaki orta saha oyuncusu, Arjantin temsilcisinde çıktığı 155 maçta 9 gol attı ve 11 asist yaptı.