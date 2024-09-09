Boca Juniors’un Medina isteğini bir şartla kabul etti

Transferde son olarak Kostic’i İstanbul’a getiren Fenerbahçe, Boca Juniors forması giyen Medina’ya da Ocak ayından itibaren sarı lacivertli formayı giydirecek. Sarı lacivertli yönetim, Arjantin ekibi ile bonuslar ile birlikte 15 milyon euro bonservis bedeli için el sıkıştı.

Sabah’ta yer alan habere göre, Boca Juniors, genç yıldızın Ocak ayına kadar oynamaya devam etmesini istedi. Fenerbahçe ise bu isteği bir şartla kabul etti. Sarı lacivertli yönetim Medina’nın yaşayabileceği bir sakatlık durumunda transferden çekilebileceğini belirtti. Öte yandan anlaşılan ödeme planına göre Fenerbahçe, bonservisin taksitlerini Medina’nın takıma katılması sonrası ödemeye başlayacağı öğrenildi. Fenerbahçe, Medina ile 5 yıllık sözleşme imzalayacak.

Boca altyapısıda yetişen Cristian Medina, Arjantin deviyle 155 maçta 9 gol, 11 asistlik performans sergiledi.