Boca Juniors’un Medina kararı belli oldu. Fenerbahçe ısrarla istiyor

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Boca Juniors’un Medina kararı belli oldu. Fenerbahçe ısrarla istiyor

Fenerbahçe’nin sezon başından bu yana kadrosuna katmak istediği Medina ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. 22 yaşındaki oyuncunun kulübü Boca Juniors’tan flaş bir karar çıktı.

Fenerbahçe’nin sezon başından beri kadrosuna katmak için uğraştığı Cristian Medina için yaptığı son teklifle birlikte mutlu sona ulaştığı öğrenildi. Sarı lacivertlilerin Arjantinli orta saha ile 5 yıllık anlaşma imzalayacağı belirtiliyor.

Arjantin basınında çıkan haberlere göre Medina’nın kulübü Boca Juniors’tan flaş bir karar çıktı. Buna göre Arjantin kulübü, 22 yaşındaki yıldızı Fenerbahçe’ye gidene kadar maçlara çıkarmayacak.

Fenerbahçe'de oynamak için kulübüne rest çektiği iddia edilen Medina, Boca Juniors'un oynadığı son 4 maçta forma giymedi. Medina, son maçını 20 Ekim’de Tigre’ye karşı oynadı.

Cristian Medina, Boca Juniors formasıyla bu sezon 30 maçta forma giydi. Arjantinli orta saha bu karşılaşmalarda 2.424 dakika sahada kaldı ve 3 gol-3 asistlik skor katkısı verdi.

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