İstanbul Fatih'te Böcek ailesinin hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturmasında, haklarında verilen 'ev hapsi' ve 'yurtdışına çıkış yasağı' kararına yapılan itirazın ardından yeniden gözaltına alınan otel sahibi H.O. ile otel çalışanı R.B. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Soruşturmada tutuklanan şüpheli sayısı 10'a yükseldi.

Almanya'dan tatil için geldikleri İstanbul'da 'zehirlenme' şüphesiyle hastanede tedavi altına alınan, ardından hayatını kaybeden Böcek ailesinin 4 ferdinin öldüğü olaya ilişkin soruşturma sürüyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında gözaltı verilen 11 şüpheliden 8'i tutuklanırken, 3 şüpheli ise adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

TUTUKLU SAYISI 10'A YÜKSELDİ

Haklarında ev hapsi ve yurtdışına çıkış yasağı uygulanan otel sahibi H.O. ile otel çalışanı R.B.'ye yönelik karara Sulh Ceza Hakimliği'nce itiraz edildi. Şüpheliler otel sahibi Hakan O. ile otel çalışanı R.B. hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

Bugün gözaltına alınan otel sahibi H.O. ile otel çalışanı R.B. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kararın ardından soruşturmada tutuklanan şüpheli sayısı 10'a yükseldi.