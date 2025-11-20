Fatih'te konakladıkları otelde zehirlenerek hayatını kaybeden Böcek ailesinin ölümü ile ilgili soruşturma devam ediyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 7 kişiden 6'ı tutuklama talebiyle Sulh Ceza hakimliğine sevk edilirken 4 kişi ise tutuklanmıştı. Otel sahibi H.O., ve otel çalışanı R.B. ve Simitçi M.K., hakkın adli kontrol ile serbest bırakılmıştı.

YAKALAMA KARARI ÇIKTI

Hakkında ev hapsi ve yurtdışına çıkış yasağı verilen Otel sahibi H.O. İle otel çalışanı R.B. hakkında yeniden yakalama kararı çıkarıldı.