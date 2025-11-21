Fatih’te zehirlenerek hayatını kaybeden Böcek ailesinin ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma devam ediyor. Savcılık 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı vermiş 8 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Üç şüpheli ise adli kontrol şartıyla bırakılmıştı.

Hakkında Ev hapsi ve yurtdışına çıkış yasağı uygulanan Otel sahibi H.O. İle otel çalışanı R.B. hakkındaki karara itiraz edildi.

Sulh Ceza Hakimliğince hem otel sahibi hem de otel çalışanı hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

Böcek ailesinin ölümüne ilişkin hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkartılan otel sahibi ve çalışanı yakalandı.

NE OLMUŞTU?

Olay, 12 Kasım Çarşamba günü Fatih'te bulunan bir otelde meydana geldi. Almanya'dan İstanbul'a gelen Servet ve Çiğdem Böcek çifti, çocukları Kadir Muhammet ve Masal ile birlikte Fatih'teki otelde konaklamaya başladı. Gece saatlerinde anne Çiğdem Böcek, kızı Masal'ı hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine otele sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan çocuklardan Masal Böcek ardından da ağabeyi Kadir Muhammet hayatını kaybetti. Anne Çiğdem Böcek ise çocuklarının ölümünden 2 gün sonra kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan baba Servet Böcek de hastanedeki tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Zehirlenme faciasında 4 kişi tutuklandı! Bir aile yok olmuştu 'İlaçlayanların sertifikası yokmuş'Gündem

Öte yandan tahtakurusuyla mücadele etmek için otelin giriş katındaki bir odanın ilaçlandığı belirlendi. İlaçta bulunan 'alüminyum fosfit' içeren maddenin, ailenin bulunduğu odaya banyo boşluğundaki havalandırmadan ulaşarak ve odadakileri zehirlemiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.