Almanya'dan İstanbul'a gelen Böcek ailesi 'zehirlenme' şüphesiyle hastanede tedavi altına alınmıştı. Ancak bir aile zehirlenme nedeniyle hayatını kaybetti. Olaya ilişkin soruşturma ise devam ediyor. Olayla ilgili dün adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

KAPI KİLİTLİ OLDUĞUNDAN ÇIKAMADILAR

Otelde ilaçlama iddiasıyla zehirlenerek fenalaşan anne, baba ve 2 çocuk için 13 Kasım tarihinde ambulans çağırıldı. Şüpheli M.M.U.D.C. ise otelin kapısını kilitleyerek yemek yemek için dışarıya çıktı. O esnada otelin önüne ambulans gelirken, talihsiz aile kapının kilitli olmasından dolayı otelden çıkamadı.

6 DAKİKA DETAYI

Baba Böcek kucağında bulunan çocuğu ile birlikte kapıyı kırmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Çevredeki vatandaşlar kapıyı kırmak için yardım ederken, M.M.U.D.C. geri döndüğünde otelin önünde ambulans gördü. Şüpheli otelin önüne gelerek kapıyı açarken, baba Servet Böcek 6 dakika boyunca otelden çıkmak için uğraştı. Talihsiz ailenin kapısı kilitli otelden çıkarak ambulans binmek için uğraştıkları anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, baba Servet Böcek’in otelin kapısını kucağında yarı baygın çocuğuyla kırmaya çalıştığı görüldü.

NE OLMUŞTU?

Olay, 12 Kasım Çarşamba günü Fatih'te bulunan bir otelde meydana geldi. Almanya'dan İstanbul'a gelen Servet ve Çiğdem Böcek çifti, çocukları Kadir Muhammet ve Masal ile birlikte Fatih'teki otelde konaklamaya başladı. Gece saatlerinde anne Çiğdem Böcek, kızı Masal'ı hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine otele sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan çocuklardan Masal Böcek ardından da ağabeyi Kadir Muhammet hayatını kaybetti. Anne Çiğdem Böcek ise çocuklarının ölümünden 2 gün sonra kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan baba Servet Böcek de hastanedeki tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Öte yandan tahtakurusuyla mücadele etmek için otelin giriş katındaki bir odanın ilaçlandığı belirlendi. İlaçta bulunan 'alüminyum fosfit' içeren maddenin, ailenin bulunduğu odaya banyo boşluğundaki havalandırmadan ulaşarak ve odadakileri zehirlemiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.