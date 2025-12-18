İzmir'de bir apartmanda 11 Kasım 2024'te ilaçlama yapılmış, yapılan ilaçlamada 5 kişinin zehirlenmiş ve bir yaşındaki Altay bebek hayatını kaybetmişti.

Soruşturmayı yürüten savcı tarafından toplanan deliller, ifadeler, bilirkişi ve Adli Tıp İhtisas Kurulu raporlarının da yer aldığı 12 sayfalık iddianame hazırlandı.

BİLGİLENDİRME YAPILMADI

Vefat eden bebeğin babası Recep Kınalı'nın müşteki olarak ifadesine yer verildi.

Kınalı ifadesinde, "İlaçlama ani yapılan bir işlem oldu. Ağabeyim camları kapatmak için gittiğinde ilaçlama işlemi yapılmıştı. İlaçlama yapan şahıslar ağabeyime 48 saatten önce eve gelinmemesini söylemişler. Bunun dışında tarafımıza herhangi bir bilgilendirme yapılmadı" dedi.

Apartman sakinlerinden Gizem Umay Pala ilaçlama ile kendilerine bilgi verilmediğini, Murat Çelikörs ise apartmanda ilaçlamaya dair hiç bir uyarı levhasının olmadığını belirtti.

İlaçlama yapılan daire ve binada sistematik bir çalışma yapıldığı aktarılan raporda, şunlar kaydedildi:

"İlaçlama adımlarına uyulmamış, tüm bina sakinleriyle toplantı düzenlenerek yapılacak işin ciddiyeti ve dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında yeterli bilgi verilmemiştir. Ayrıca insanlar tam olarak binadan çıkarılmadan, gaz sızıntısını önleyecek gerekli izolasyon sağlanmadan ve diğer dairelerde gerekli önlemler alınmadan ilaçlama yapılmıştır. Bina sakinlerinden bazıları, hem ilaçlama günü hem de ilaçlamanın ertesi gününde zehirli gaz ölçüm ve kontrolleri yapılmaksızın apartmanda yaşamlarını sürdürmüş, bir kısmı da bekleme süresi dolmadan evlerine dönmüştür."

İddianamede, insan yaşam alanında kullanılmaması gereken türden ilaç kullanılması, apartman sakinlerine uyarı yapılmaması, izolasyon tedbirlerinin alınmaması, ilaçlamadan sonra gaz ölçümleri yapılmaması nedeniyle firma sahibi B.Ö'nün ana sorumlu olduğu vurgulandı.

Savcı, tutuklu bulunan şüpheliler B.Ö. ile E.G. hakkında, "kimyasal silah kullanarak kasten öldürme" suçundan müebbet, 5 kişinin zehirlenmesine karşın ise "silahla kasten yaralama" suçundan ayrı ayrı 4'er yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını istedi.

Hazırlanan iddianame, ilgili ağır ceza mahkemesine gönderildi.

NE OLMUŞTU

İzmir'in Konak ilçesindeki bir apartmanda 11 Kasım 2024'te, böcek ilaçlamasından 3 gün sonra 1 yaşındaki Altay Toprak Kınalı zehirlenerek hayatını kaybetmiş, hastaneye kaldırılan 5 kişi tedavileri sonrası taburcu edilirken bina da boşaltılmıştı.