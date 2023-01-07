Önce böcek ilacı sıktı sonra sakallarını ateşe verdi. Bakın sonu ne oldu?

Sosyal medyada viral olan görüntülerde, arkadaş ortamında ki bir erkeğin sakallarına böcek öldürücü sprey sıktığı kaydedildi.
Gaz sıktıktan sonra sakallarını ateşe veren adam sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.
Sosyal medyada viral olan görüntülerde, arkadaş ortamında ki bir erkeğin sakallarına böcek öldürücü sprey sıktığı kaydedildi.
Gaz sıktıktan sonra sakallarını ateşe veren adam sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.
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