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Böcek ilaçlarına dirençli süper sivrisinekler keşfedildi

Kamboçya ve Vietnam'da böcek ilaçlarına son derece dirençli ‘süper’ sivrisinekler keşfedildi.

Haber Giriş: 26 Aralık 2022 Pazartesi - 16:03
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Böcek ilaçlarına dirençli süper sivrisinekler keşfedildi

Böcek ilaçlarına dirençli süper sivrisinekler keşfedildi
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AA'nın haberine göre; Japonya Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü'ndeki araştırmacılar, keşfin hastalıkların kontrol altına alınmasına dair endişeleri artırdığını dile getirdi.

Aedes aegypti (A. aegypti) türü sivrisinekler sarıhumma, dang humması ve Zika virüsünün başlıca taşıyıcıları konumunda. Bu hayvanlar tropikal ve subtropikal bölgelerde yaygın şekilde bulunuyor. Hayvanların sayısı böcek ilaçlarıyla kontrol altında tutuluyor. Bu ilaçların çoğu, sinir sistemlerini hedef alarak felce ve ölüme yol açan piretroid grubunda yer alıyor. Sivrisineklerde piretroide karşı oluşan direncin ne kadar büyük bir sorun olduğu tam anlamıyla bilinmiyor.

Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü'nden Şinji Kasai ve ekibi buna bir açıklık getirmek için Gana, Tayvan, Vietnam ve Endonezya'daki A. aegypti sivrisineklerini inceledi.

YÜZDE 99'UNU ÖLDÜRMESİ GEREKEN İLAÇ, YÜZDE 20'SİNDEN AZINI ÖLDÜRDÜ

Sivrisineklere teorik olarak böceklerin yüzde 99'unu öldürmesi gereken permetrin adlı böcek ilacı sıkıldığı vurgulandı.
Bazı ülkelerden alınan sivrisineklerde ölenlerin sayısı, diğerlerine göre daha fazla oldu. Vietnam'dan gelen örneklerin en dirençli böcekler olduğu açıklandı. Bu sivrisineklerin yüzde 20'sinden azı ilaç yüzünden öldü.

Araştırma ekibi bunun ardından Vietnam'dan gelen iki farklı sivrisinek popülasyonunun genomlarını analiz etti. L982W adı verilen mutasyonun, piretroid direnciyle ilişkili olduğu görüldü.

“BÖCEK İLAÇLARI, SİVRİSİNEKLERE KARŞI ETKİLİ OLMAYABİLİR”

Çalışma ayrıca birden fazla mutasyona sahip sivrisineklerin dayanabilecekleri piretroid miktarının 500-1000 kat fazla olduğunu ortaya koydu.
Araştırmacı Kasai, “Normalde kullandığımız böcek ilaçlarının sivrisineklere karşı etkili olmayabileceğinin bilinmesi önemli” ifadelerini kullandı.

Kasai ayrıca Çin gibi Asya'daki diğer ülkelerde böcek ilaçlarında dayanıklı sivrisineklerin yaygın olup olmadığının belirlenmesi gerektiğini savundu.

Araştırmayı yorumlayan Liverpool Tropikal Tıp Üniversitesi'nden bilim insanı David Weetman, bulguların piretroid direnci tehlikesini gösterdiğini dile getirdi.

100 KAT YOĞUN İLACA DAYANABİLİYORLAR

L982W'yle birlikte daha önce piretroid direnciyle bağlantılı olduğu görülen üç mutasyon daha Singapur ve Kamboçya'dan toplanan sivrisineklerde arandı.

Hakemli bilimsel dergi Science Advances'ta yayımlanan bulgular A. Aegypti sivrisineklerinin daha önce bilinmeyen 10 alt türünün bu mutasyonlardan en az birini taşıdığını gösterdi.

Araştırmacılar Vietnam ve Kamboçya'dan getirilen sivrisineklerin yüzde 78'inden fazlasının bu türlerden birine ait olduğunu bildirdi. L982W mutasyonuna sahip sivrisineklerin dayanabilecekleri piretroid miktarının normalden 50 ila 100 kat fazla olduğu açıklandı.

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