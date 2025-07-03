Böceksavar turşusu: Şifa Köyü’nden doğal bariyer!

Ali Yazan - Ordu/YENİÇAĞ

Merve Tüfekçi Emre, doğayla uyumlu bu yöntemin yıllardır başarıyla uygulandığını belirterek, “Organik tarımda her an dikkatli olmalısınız, çünkü böcekler aniden zarar verebiliyor” dedi.

DOĞAL TURŞU TARİFİ İLE BÖCEKLERDEN KURTULUN

Böceklerle mücadelede kullandıkları ısırgan otu karışımının hazırlanışını anlatan Emre, “Bahçemizde doğal olarak büyüyen ısırgan otlarını topluyoruz. 5 litrelik bir kaba 1 kilo ısırgan otu koyup üzerini suyla dolduruyoruz. Karışımı 15-20 gün serin, gölgeli bir yerde bekletiyoruz. Çürüyen ısırganlar doğal bir savunma mekanizmasına dönüşüyor. Turşu haline gelen karışım süzülüp 1 çay bardağı alınarak 5 litre suya karıştırılıyor. Bu karışım, sebze fidelerinin yapraklarına püskürtülüyor. Böceklerin yapraklara zarar vermesini önleyen karışım, toprağa da fayda sağlıyor. Zamanla kökten de uygulanabiliyor” şeklinde konuştu.

TOPRAĞA VE BİTKİYE ZARAR VERMİYOR

Kimyasal ilaçların toprağa ve bitkiye zarar verebildiğini, ısırgan otu karışımının ise tam tersine katkı sağladığını vurgulayan Merve Tüfekçi Emre, “Bu karışımın en büyük özelliği, doğaya ve canlılara zarar vermemesi. Toprağı güçlendiriyor, bitki köklerini besliyor. Organik tarımın amacı, doğayla savaşmak değil, doğayla uyum içinde üretmek” dedi.

KOKULU BİTKİLER DE BÖCEKLERİ UZAK TUTUYOR

Merve Tüfekçi Emre, sözlerine şöyle devam etti: “Isırgan otunun yanı sıra bazı aromatik bitkiler de böcekleri uzaklaştırıyor. Özellikle reyhan, fesleğen ve soğan gibi kokulu bitkilerin domates ve biber fideleri arasına ekilmesi böcekleri engelliyor.

Biz domates ve biber fidelerinin arasına reyhan ile fesleğen ekiyoruz. Bu bitkilerin kokusu böcekleri uzak tutuyor. Aynı zamanda bu bitkileri mutfakta da kullanıyoruz. Bu yöntem hem doğal hem de sürdürülebilir.

İlacı sebzeye ve toprağa uygularsanız, bu size hastalık olarak geri döner. Ne ekersek onu biçeriz. Bu yüzden doğal yöntemlerin, gerçek tohumun ve organik üretimin peşinden koşun. Her şeyin bir çözümü var.”