Bochum'un fendi Bayern Münih'i yendi: 125. yıl dönümünde şok sonuç

Kaynak: Haber Merkezi
Bochum'un fendi Bayern Münih'i yendi: 125. yıl dönümünde şok sonuç

FC Bayern Münih, 125. kuruluş yıl dönümünü kutladığı maçta, Bochum'a karşı evinde 3-2'lik sürpriz bir yenilgi aldı. Bu mağlubiyet, Bochum'un 34 yıl aradan sonra Münih'te elde ettiği ilk galibiyet oldu.

Allianz Arena'da oynanan karşılaşmada, stadyumun tamamı kırmızı ve beyaz renklerle süslendi. FC Bayern taraftarları, tribünlerde "Fussball-Club Bayern München" yazılı koreografi ve güney tribününde eski bir kulüp logosu sergiledi. Münihli futbolcular, bu özel gün için tasarlanan kırmızı formalarla sahaya çıktı.

Maçın ilk dakikalarında Bayern üstün bir oyun sergiledi. 14. dakikada Serge Gnabry'nin ceza sahasında düşürülmesiyle oluşan karambolde topu önünde bulan Raphael Guerreiro, skoru 1-0'a getirdi.

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22. dakikada Leroy Sané'ye yapılan faul sonrası kazanılan penaltıyı Gnabry direğe nişanladı. Ancak 29. dakikada Thomas Müller'in ortasında Guerreiro, bu kez kafa vuruşuyla farkı ikiye çıkardı.

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Bochum, 31. dakikada Jakov Medic'in kornerden gelen topu ağlara göndermesiyle skoru 2-1'e getirdi. İlk yarının sonlarına doğru, 43. dakikada Joao Palhinha, orta sahada Giorgios Masouras'a yaptığı sert müdahale nedeniyle kırmızı kart gördü ve Bayern sahada 10 kişi kaldı.

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İkinci yarıya hızlı başlayan Bochum, 51. dakikada Ibrahima Sissoko'nun kafa golüyle eşitliği sağladı. Bayern Teknik Direktörü Vincent Kompany, 62. dakikada Jamal Musiala, Harry Kane, Michael Olise ve Konrad Laimer'i oyuna alarak reaksiyon gösterdi. Ancak 71. dakikada Laimer'in top kaybı sonrası gelişen atakta Matus Bero, Bochum'u 3-2 öne geçiren golü kaydetti.

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Bu sonuçla, Bayern Münih bu sezon Bundesliga'daki ilk iç saha mağlubiyetini aldı. Ancak, aynı gün Bayer Leverkusen'in de Werder Bremen'e 2-0 yenilmesiyle, Bayern liderlikteki 8 puanlık farkını korudu. Bochum ise bu önemli galibiyetle ligde kalma umutlarını artırdı.

Maç sonrası açıklamalarda bulunan Kompany, "Bu tür maçlardan ders çıkarmalıyız. Önümüzdeki karşılaşmalara odaklanacağız." dedi. Bayern, bir sonraki maçında Şampiyonlar Ligi'nde Leverkusen ile karşılaşacak.

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