Bodo/Glimt-Beşiktaş maçında Beşiktaş golü buldu

Bodo/Glimt-Beşiktaş maçıda Beşiktaş golü buldu.
24'Rafa Silva, sol kanattan sürdüğü topla ceza sahası içinde bulunan Semih'e pasını verdi. Sırtı kaleye dönük olan Semih, topu yerden ceza sahası dışındaki Musrati'ye gönderdi. Musrati'nin sağ ayak içiyle yaptığı vuruş, kalenin üzerinden auta çıktı.
22' Rafa Silva'nın sol kanattan başlattığı atakta, Rafa topu Zaynutdinov'a pasladı. Zaynutdinov, sol kanatta topu sürerek kale sahasına ortaladı. Gedson, kale ağzında yaptığı dokunuşla topu ağlara gönderdi.
21' GOLO Gedson Fernandes
20'Mücadelenin ilk 20 dakikasını geride bıraktık.
16' Björtuft, orta alanda Semih Kılıçsoy'a faul yaptı.
15' Bodo, tüm hatlarıyla yarı alanımıza yerleşti.
14' Svensson'un sağ kanattan penaltı noktasına yerden çevirdiği pasta Gedson sağ ayak içiyle şutunu çekti Bodo savunmasından seken top kaleci Haikin'de kaldı.
12' Saltnes, ceza yayı gerisinden ceza sahası içerisinde bulunan Hogh'a derin top gönderdi. Savunmada Emirhan araya girdi ve topu tehlikeli bölgeden uzaklaştırdı.
11' Onur'un sağ kanattan açtığı ortada Björtuft, Semih'ten önce müdahele ederek topu dışarı gönderdi. Beşiktaş, sağ kanattan köşe vuruşu kullanacak.
10' Mücadelenin ilk 10 dakikasını geride bıraktık.
8' Sjovold, sağ kanattan ceza sahasına ortaladı ancak top ters kanattan taca çıktı. Beşiktaş taç atışı kullanacak.
Ayrıntılar geliyor