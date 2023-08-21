BODRUM 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 21 Ağustos 2023 / 00:01

BODRUM 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2015/99

KARAR NO : 2021/265

Davacı BEDRİYE KAYA aleyhine mahkememizde açılan Ortaklığın Giderilmesi davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

DavanınKABULÜ ile, Muğla ili, Bodrum ilçesi, Bitez Mah., 323 Ada, 80 parselde kain taşınmazın ortaklığının üzerindeki tüm muhtesat ile birlikte umuma açık ihale sureti ile satılarak giderilmesine, satış sonrası elde edilecek bedelin tapu kaydındaki ve Bodrum 2. Sulh Hukuk Mahkemesi' nin 2016/660 esas - 2016/657 karar, Bodrum 1. Sulh Hukuk Mahkemesi' nin 2016/497 esas - 2016/537 karar, Bodrum 1. Sulh Hukuk Mahkemesi' nin 2013/1412 esas - 2013/1237 karar, Bodrum 1. Sulh Hukuk Mahkemesi' nin 2013/1414 esas - 2014/4 karar, Bodrum 1. Sulh Hukuk Mahkemesi' nin 2013/1413 esas - 2013/1264 karar sayılı mirasçılık belgelerindeki payları oranında hak sahiplerine dağıtılmasına karar verilmiş olup, söz konusu karar 24 North Road TW9 4HA Richmond Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı adresinde kendisine tebligat yapılamayan ve başkaca adresi de tespit edilemeyen Aliriza ve Sevgi kızı, 01/09/1984 doğumlu, 70873033214 TC Kimlik Numaralı ÜMRAN AKAALP'e tebliğ yerine geçmek üzere ilânen tebliğ olunur. 04/07/2023