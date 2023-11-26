Bodrum açıklarında 100 kaçak göçmen kurtarıldı 20 göçmen yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 100 kaçak göçmen kurtarıldı, 20 göçmen yakalandı.

KAYNAK: AA
Bodrum açıklarında 100 kaçak göçmen kurtarıldı 20 göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Bodrum açıklarında bir grup kaçak göçmenin olduğu bilgisi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

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Ekipler, farklı zamanlarda Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen ve motor arızası yapıp sürüklenen lastik botlardaki 100 göçmeni kurtardı.

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Ayrıca, sahil güvenliğin mobil radarı tarafından başka bir kaçak göçmen grubun lastik botla yasa dışı yollarla yurt dışına geçmeye çalıştığı tespit edildi.

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Durdurulan lastik botta 20 yabancı uyruklu yakalandı.

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Göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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