Bodrum adeta kavruldu! Sıcakllık 44 dereceye ulaştı

Kaynak: İHA
Bodrum adeta kavruldu! Sıcakllık 44 dereceye ulaştı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde hava sıcaklığı 44 dereceye kadar yükseldi, kent adeta kavruldu. Termometrelerin rekor seviyelere ulaştığı ilçede yerli ve yabancı turistler serinlemek için sahillere ve havuzlara akın etti.

Gümbet, Kumbahçe, Bitez, Ortakent, Yalıkavak ve Türkbükü sahillerinde yoğunluk yaşanırken, deniz suyu sıcaklığının 24 derece olması serinlemek isteyen tatilcilerin imdadına yetişti.

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Bazı turistler denize girerek serinlemeyi seçerken, kimileri otel havuzlarına buz döktürüp jakuzilere girerek sıcak havayla mücadele etti. Şezlongda güneşlenmek isteyenler ise şemsiyelerin gölgesinde dinlenmeyi tercih etti.

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Uzmanlar, sıcak havanın Bodrum genelinde hafta ortasına kadar etkili olacağını belirtirken, vatandaşlara güneşin en yoğun olduğu saatlerde dışarı çıkmamaları yönünde uyarılarda bulunuyor.

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