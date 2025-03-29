Bodrum Belediye Başkanı Mandalinci'den bayram mesajı

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, "Bodrum’un değerini bilen, doğasını koruyan, kültürel zenginliğine sahip çıkan ve hakkaniyeti savunan herkese gönülden teşekkür ediyor, bayramın ve yaz mevsiminin getirdiği umudu, neşeyi ve coşkuyu birlikte paylaşmayı diliyorum" dedi.

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında şunları kaydetti:

“Birlik ve beraberliğimizin simgesi, paylaşmanın ve dayanışmanın ayı mübarek Ramazan Ayı’nda vatandaşlarımızla sofralarımızı bereket içinde paylaştık. Ramazan Ayı boyunca iftar sofralarımızı halkımızla buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bodrum Yarımadamızın dört bir yanında, farklı mahallelerimizde kurduğumuz iftar sofralarımızda vatandaşlarımızla bir araya gelerek oruçlarımızı açtık. Ramazan’ın manevi huzurunu birlikte hissettik.

30 Mart Pazar günü ise hep birlikte, sevgiyle kucaklaşacağımız, dayanışmanın ve paylaşmanın en güzel ifadesi olan bir Ramazan Bayramı’na daha kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Küslüklerin sona erdiği, sofraların bereketle donandığı, sevgi ve hoşgörünün hüküm sürdüğü bu güzel günlerde, Bodrum’un eşsiz ruhuyla hep birlikte bayram sevincini yaşamayı diliyorum.

Toplumsal vicdanımızı ve hakkaniyet duygumuzu bir kez daha gözler önüne seren, toplumların temel taşı olan hak, hukuk ve adalet duygularının hâkim olduğu bir bayram olması en büyük arzumuzdur.

Bodrum’un değerini bilen, doğasını koruyan, kültürel zenginliğine sahip çıkan ve hakkaniyeti savunan herkese gönülden teşekkür ediyor, bayramın ve yaz mevsiminin getirdiği umudu, neşeyi ve coşkuyu birlikte paylaşmayı diliyorum. Sevdiklerinizle birlikte sağlık, mutluluk ve huzur dolu bir bayram geçirmenizi umut ederken yaklaşan yaz sezonunun hepimize bereket, esnafımıza bol kazanç ve Bodrum’a yakışır güzellikler getirmesini temenni ediyorum. Ramazan Bayramınız mübarek olsun.”