Bodrum Belediyesi 5. Gençlik ve Tarım Kampı sona erdi

Temmuz ve ağustos aylarında Garaova Tarım Parkı'nda üç dönem halinde gerçekleştirilen kamp, 18 ile 40 yaş aralığındaki yerli ve yabancı katılımcılara tarım odaklı dolu dolu bir program sundu. Katılımcılar, kamp süresince lavanta hasadına katılarak tarımsal üretim süreçlerine doğrudan dahil olma fırsatı yakaladı. İsmail Hakkı Tonguç Tarım Okulu ve Müzesi’nde verilen eğitimlerle tarımın teorik temelleri aktarıldı. Tarım eğitimlerinin yanında, Karaova bölgesindeki yerel üreticilerle yapılan buluşmalarla bölgeye özgü ürünler tanıtıldı, bölge kültürüyle ilgili bilgilendirmeler yapıldı. Ayrıca açık hava sinema gösterimleri ve Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nun sahnelediği tiyatro oyunlarıyla katılımcılar eğlenceli anlar yaşadı. Düzenlenen panoramik turlar sayesinde yarımadanın tarihi ve doğal mirası da tanıtıldı. Gençlik ve Tarım Kampının sonunda sertifikalarını teslim alan katılımcılar, böyle bir organizasyonu hayata geçirdiği için Bodrum Belediyesi’ne teşekkür etti.

"AGRO TURİZM POTANSİYELİMİZİ GÜÇLENDİRİYORUZ"

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, kamp ile ilgili şu ifadeleri kullandı: "Bu yıl beşincisini düzenlediğimiz Garaova Gençlik ve Tarım Kampı, Bodrum’un tarımsal ve kültürel mirasını hem yurt içinde hem de uluslararası alanda tanıtma fırsatı sundu. Her geçen yıl Bodrum’un yerel zenginliklerini daha fazla kişiye ulaştırıyor, kentin agro turizm potansiyelini güçlendiriyoruz. Gençlerimizi doğru tarım yöntemleriyle ve kültürle buluşturan bu anlamlı projede emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum."