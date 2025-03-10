Bodrum Belediyesi personeline "Yangına İlk Müdahale" eğitimi ve tatbikatı

Kaynak: ANKA
Bodrum Belediyesi personeline "Yangına İlk Müdahale" eğitimi ve tatbikatı

Bodrum Belediyesi, personele dönük, teorik ve uygulamalı “Yangına İlk Müdahale Eğitimi” düzenledi, eğitim sonrası tatbikat yapıldı.

Bodrum Belediyesi, personele dönük, teorik ve uygulamalı “Yangına İlk Müdahale Eğitimi” düzenledi, eğitim sonrası tatbikat yapıldı.

Bodrum Belediyesi tarafından eğitim çalışmaları belirli periyodlarla devam ederken son olarak Temizlik İşleri Müdürlüğü personeline “Yangına İlk Müdahale Eğitimi” verildi.

IMEAK Deniz Ticaret Odası Toplantı Salonunda düzenlenen eğitimde, yangın tüpleri, yangını oluşturan unsurlar, yangın çeşitleri, yangın tipleri hakkında teorik bilgiler verildi, yangın tüplerinin ve yangın battaniyesinin kullanımıyla ilgili tatbikat yapıldı.

Bodrum Belediyesi Sivil Savunma Uzmanı Mukadder Yurtışığı tarafından verilen uygulamalı eğitim sırasında, personelin yangın tüplerini nasıl kullanacağı, ateşe ne yönde ve nasıl yaklaşacağı ve söndürme teknikleri gösterildi. Temizlik İşleri Müdürlüğü personelinin yangınlarla karşılaşma oranının çok yüksek olduğunu belirten Yurtışığı, ilk müdahalenin önemine dikkat çekti.

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