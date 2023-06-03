Bodrum Belediyesi'nden 5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinlikleri

Bodrum Belediyesi tarafından 5 Haziran Dünya Çevre Günü kutlamaları kapsamında bir dizi etkinlik düzenlenecek.

Bodrum Belediyesi'nden 5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinlikleri

Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından Dünya Çevre Günü kapsamında Neyzen Tevfik Caddesi Tepecik Meydanı'nda, 5 Haziran Pazartesi günü 10.00- 22.00 saatleri arasında açık hava sergi etkinliği düzenlenecek.

Programda, Bodrum Belediyesi ile protokolü olan geri dönüşüm firmaları, STK’lar ve Temizlik İşleri Müdürlüğü Atık Çevre ve Atık Yönetim Bölümü tarafından alanda stantlar açılacak. Stantlarda çocuklara kurabiye, popcorn ve pamuk şeker ikramında bulunulurken firmaların stant görevlileri tarafından halk bilgilendirmeleri yapılacak.

Alana Bodrum Hatırası tagı kurulurken, ücretsiz fotoğraf çekimi de gerçekleştirilecek. Bodrum'un kirlenmiş manzaraları ile Bodrumun en güzel manzaralarının olduğu fotoğraflar da vatandaşlara sergilenecek.

Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) ve Bodrum Belediyesi ile iş birliğinde Bodrum’un Yalı Mahallesi’ndeki Gerenkuyu Plajı’nda Avrupa Çevre Ajansı “Deniz Çöpleri İzleme Programı kapsamında sahil temizliği yapılacak.

Bodrum Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün organizasyonunda planlanan etkinlik, Gerenkuyu Plajı’nda 5 Haziran Pazartesi günü 11.00-12.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek. Etkinliğe öğretmen ve öğrenciler de katılım sağlayarak destek olacak. İlki gerçekleşecek etkinlikte şapka ve tshirt dağıtımı yapılacak. Ayrıca öğrencilerin hazırladığı pankartlar da etkinlik alanında bulunacak.

Avrupa Deniz Çöpleri İzleme Programı (MLW) kapsamında yapılacak olan etkinlik, yılda 4 defa yapılmak üzere planlandı. Temizlik etkinliğinde toplanan çöpler, incelendikten sonra yapılacak olan bilimsel araştırmaya da zemin oluşturacak.

MLW, deniz çöpü konusunda yerel düzeyde daha fazla farkındalık yaratmayı, ilgili verileri sağlama konusunda toplulukları güçlendirmeyi, deniz çöpünü izlemeyi ve deniz çöpü sorunuyla mücadele etmeyi amaçlayan bir Avrupa Çevre Ajansı girişimidir.

Öne Çıkanlar
Flaş Icardi gelişmesi. G.Saray'a getiren menajer konuştu
Flaş Icardi gelişmesi. G.Saray'a getiren menajer konuştu
Fenerbahçe Kadınlarda da şampiyon olamadı. Şampiyon Fomget G.S.K
Fenerbahçe Kadınlarda da şampiyon olamadı. Şampiyon Fomget G.S.K
Süper Lig'den düşme kalkacaksa G.Saray'ın şampiyonluğu ne olacak? Gürel Yurttaş yazdı
Süper Lig'den düşme kalkacaksa G.Saray'ın şampiyonluğu ne olacak? Gürel Yurttaş yazdı
Florya inledi: Taraftarız biz çekeriz cefa Ali Koç bizi bırakma!
Florya inledi: Taraftarız biz çekeriz cefa Ali Koç bizi bırakma!
Aksaray Belediyespor'dan çalınan kupa açıklaması: Galatasaray yüzünden yaptık
Aksaray Belediyespor'dan çalınan kupa açıklaması: Galatasaray yüzünden yaptık
Erden Timur elindeki belgeleri lig bitince açıklayacak
Erden Timur elindeki belgeleri lig bitince açıklayacak
Son Haberler
Selfie çekerken canından oldu Güncel
Selfie çekerken canından oldu
Arızası için altına girdiği TIR hareket edince öldü Güncel
Arızası için altına girdiği TIR hareket edince öldü
Drift atan sürücüye 20 bin lira ceza Yaşam
Drift atan sürücüye 20 bin lira ceza
Kuş besleyen kişiye para cezası Güncel
Kuş besleyen kişiye para cezası
Traktör devrildi baba öldü çocukları yaralandı Güncel
Traktör devrildi baba öldü çocukları yaralandı
Silahlı otopark kavgası Güncel
Silahlı otopark kavgası
32 bin adet uyuşturucu ile yakalanan şahıs adliyede Güncel
32 bin adet uyuşturucu ile yakalanan şahıs adliyede