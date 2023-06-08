Bodrum Belediyesi’nden Babalar Günü'ne özel kamp etkinliği

Bodrum Belediyesi, 18 Haziran Babalar Günü dolayısıyla babalar ve çocukları için kamp etkinliği düzenleyecek.

Bodrum Belediyesi’nden Babalar Günü'ne özel kamp etkinliği

Bodrum Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından, çocuklarıyla birlikte kamp etkinliklerine katılmak isteyen vatandaşlar için Pınarlıbelen Mahallesi Etrim mevkinde bulunan Garaova Tarım Park’ta, 17 Haziran gecesi başlayacak ve 18 Haziran’da gün boyu sürecek kamp etkinliği düzenlenecek.

Babalar Günü’nde çocuğuyla birlikte Karaova’nın doğal zenginlikleri eşliğinde çeşitli etkinliklere katılmak isteyen vatandaşlar, Tarım Kampı’nda bulunan çadırlarda geceyi çocuklarıyla birlikte geçirecek.

Babalar Günü kampına katılmak isteyenler vatandaşlar, kamp başvurusunu bugünden itibaren 14 Haziran’a dek 0 (530) 232 15 64 telefon numarası üzerinden yapacak. İlk 50 başvuru, kamp etkinliğine katılım hakkı kazanacak.

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