Bodrum Belediyesi'nden çocuklara bayram hediyesi

Bodrum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, farklı yaş gruplarındaki özel durumu olan 85 çocuğa çeşitli oyuncaklar hediye etti.

Bodrum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Sosyal Hizmetler Bürosu, "Çocuklarımız Oyuncaksız Kalmasın Projesi" kapsamında duyarlı vatandaşların katkılarıyla hediye dağıttı. Ekipler, yaklaşık 350 adet oyuncakla 85 çocuğun gülümsemesini sağladı. Oyuncak dağıtımına katkı sağlamak isteyen vatandaşlar, Çağrı Merkezi'ni arayarak detaylı bilgiye ulaşabiliyor.

RAMAZAN AYI DESTEKLERİ

Bodrum Belediyesi, temel ihtiyaçların karşılaması amacıyla sosyal incelemeler sonucu yıl boyunca düzenli olarak dağıtımını yaptığı sosyal destek kartını, ramazan ayında da devam ettirdi. Bu kapsamda belediye, ramazan ayı boyunca bin 600 haneye sosyal destek kartı (gıda) dağıtımı gerçekleştirdi. Yardımlar, ilçede ikamet eden ailelerin sosyoekonomik durumlarının incelenmesi ve ev ziyaretleri ile yapılan tespit çalışmaları sonucunda yapıldı.

Vatandaşlar, yardım ve destekler için Bodrum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Sosyal Hizmetler Bürosu'na başvurulabiliyor.