Bodrum Belediyesi'nden “Güneş Batarken Taşlar Konuşuyor” etkinliği

Bodrum Belediyesi tarafından ilk kez düzenlenecek “Güneş Batarken Taşlar Konuşuyor" etkinliğinde belediye personeli Arkeolog Serap Topaloğlu, “Taşların Hafızası: Bodrum’un Arkeolojik Fısıltıları” başlıklı söyleşisiyle katılımcıları Bodrum’un arkeolojik geçmişine ilişkin interaktif bir sohbetle buluşturacak.

Yeşim Ağçay, “Ferahfezâ” adlı hikayesiyle dinleyicileri zamanda yolculuğa çıkaracak. Gecenin sonunda ise Gözde Angel ve Çiçek Arıyürek “Alef” adlı dans performanslarıyla taşların arasında sanat dolu bir atmosfer yaratacak.

Etkinlik, 27 Ağustos Çarşamba günü saat 19.30’da Gümüşlük’te bulunan Koyunbaba Antik Taş Ocağı’nda halka açık olarak gerçekleşecek.

Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, etkinliğe ilikin, “Tarihsel geçmişiyle hafızalarda iz bırakan kentimizde, bu tür kültür ve sanat etkinliklerini gerçekleştiriyor olmaktan gurur duyuyoruz. Kent hafızasını diri tutacak bu tür çalışmalara ara vermeden devam edeceğiz. Programda emeği geçen herkese gönülden teşekkür ediyor, tüm halkımızı kültür ve sanatın bir arada hissedileceği etkinliğimize davet ediyorum" dedi.