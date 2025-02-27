Bodrum Belediyesi'nden Kan Bağışı ve Kök Hücre Bilgilendirme Eğitimi

Bodrum Nurol Kültür Merkezi’nde dün Kızılay ve Milas Sosyal Hizmet Merkezi yetkilileri tarafından Bodrum Belediyesi’nin farklı birimlerinde çalışanlara, “Kan Bağışı ve Kök Hücre Bağışı” ile “Alkol, Tütün ve Madde Bağımlılığı” başlıklarında eğitim verildi.

Kan Bağışçısı Kazanım Uzmanı Neşe Acaroğlu, “Ulusal Güvenli Kan Temini Programı” ile ilgili bilgi verirken kan grupları, bağışçı tipleri, kan ve kök hücre bağış süreci ile bağış merkezlerine ilişkin paylaşımlarda bulundu. Eğitim programında yer alan Kızılay Bodrum Şube Başkanı Sait Güllüoğlu da Kızılay’ın tarihi ve faaliyetlerine ilişkin bilgilendirme yaptı. Klinik Psikolog Onur Buğday ise katılımcılarla interaktif bir sunum gerçekleştirerek “Alkol, Tütün ve Madde Bağımlılığı” konusunu ele aldı.

Eğitim programının ardından Nurol Kültür Merkezi’nin önünde kan bağışı kampanyası yapıldı.

KAN BAĞIŞI KAMPANYASI

Kızılay tarafından 3-4 Mart 2025 tarihlerinde, 16.00 ile 22.30 saatleri arasında Bodrum Belediye Meydanı’nda kan bağışı kampanyası düzenlenecek. Kampanyaya Bodrum Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (BAK), AFAD Bodrum Gönüllüleri, AKUT Arama Kurtarma Derneği, Muğla 911 Arama Kurtarma ve Araştırma Derneği, SAR Arama Kurtarma, Ayvalık Sakarya Arama Kurtarma (AYSAK), MAG AME-SAR (Acil Müdahale Ekibi) ve Muğla Arama Kurtarma Acil Yardım Derneği (MAKAY) destek verecek. Kan bağışı yapmak isteyen gönüllüler kimlikleriyle başvuru yapabilecek.