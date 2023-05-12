Bodrum Belediyesi’nden toplu temizlik etkinliği

Çalışmalarını yoğunlaştıran Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği toplu temizlik etkinliği, Karabağ Mahallesi’nden başlayarak Turgutreis’in tüm sokak ve caddelerinde devam edecek. Ekipler etkinliğe; 3 süpürge aracı, 2 yıkama aracı, 1 ahtapot aracı ve 4 temizlik işleri personeli ile katılıyor.

Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün çalışmaları kapsamında, Turgutreis şantiyesi öncülüğünde haftanın bir günü sırasıyla tüm mahallelerde düzenlenecek toplu temizlik etkinliğine yaz boyunca devam edilecek.