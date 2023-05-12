Bodrum Belediyesi’nden toplu temizlik etkinliği

Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, bu hafta Turgutreis’in mahallelerinde toplu temizlik etkinliği düzenliyor.

Bodrum Belediyesi’nden toplu temizlik etkinliği

Çalışmalarını yoğunlaştıran Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği toplu temizlik etkinliği, Karabağ Mahallesi’nden başlayarak Turgutreis’in tüm sokak ve caddelerinde devam edecek. Ekipler etkinliğe; 3 süpürge aracı, 2 yıkama aracı, 1 ahtapot aracı ve 4 temizlik işleri personeli ile katılıyor.

Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün çalışmaları kapsamında, Turgutreis şantiyesi öncülüğünde haftanın bir günü sırasıyla tüm mahallelerde düzenlenecek toplu temizlik etkinliğine yaz boyunca devam edilecek.

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