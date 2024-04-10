Bodrum Cruise Port 100 bin yolcu ağırlamayı hedefliyor

Kaynak: Haber Merkezi
Bodrum Cruise Port 100 bin yolcu ağırlamayı hedefliyor
Kruvaziyer liman işletmecisi Global Ports Holding’in portföyünde yer alan Bodrum Cruise Port 2024 yılının ilk gemisini ağırlayarak sezonu açtı. Liman yıl boyunca 100 binin üzerinde kruvaziyer yolcusu ağırlamayı hedefliyor.

Dünyanın en büyük kruvaziyer liman işletmecisi Global Ports Holding’in portföyünde yer alan Bodrum Cruise Port, 2024 kruvaziyer sezonunu açtı.

7 Nisan Pazar günü İstanbul Limanı’ndan yola çıkan Silver Spirit adlı gemi, 475 yolcusuyla birlikte Bodrum Cruise Port’a geldi.

Bodrum Cruise Port, kasım ortasına kadar devam edecek sezonda 100 binin üstünde yolcu ağırlamayı hedeflerken, Kos ve Rodos adalarına yapılacak feribot seferleri ile de 130 bin civarında yolcuya hizmet vermesi bekleniyor.

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YIL BOYUNCA 97 GEMİYE EV SAHİPLİĞİ YAPACAK

Bu yıl için 97 geminin Bodrum Cruise Port’a geleceğini öngördüklerini ifade eden Global Ports Holding Doğu Akdeniz Limanları Direktörü Aziz Güngör, "Bu yıl da Bodrum'da başarılı bir kruvaziyer sezonu bekliyoruz. Etkileyici gemi yelpazesi ve yolcularımıza olağanüstü hizmet sunma konusundaki sürekli kararlılığımızla bu yıl Bodrum'da başarılı bir kruvaziyer sezonu daha bekliyoruz" dedi.

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