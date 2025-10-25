Doç. Dr. Volkan Doğan başkanlığında Kardiyologlar Dr. Esra Çolak, Dr. Yahya Dağcan Bıçakçı ve Dr. Gündüz İncesu'dan oluşan ekip, anjiyo sorumlu hemşiresi Zehra Özdaş, anjiyo hemşiresi Zeliha Varlıgan ve röntgen teknisyeni Sümeyra Durdağı'nın desteğiyle son bir haftada önemli operasyonlara imza attı.



Hastanede ilk kez şoklama pil (ICD) takıldı, 2 hastaya geçici kalp pili uygulandı ve yine ilk kez kalp zarından iğneyle sıvı çekme işlemi yapıldı. Ayrıca uzun süredir tıkalı olan 3 damar açılarak hastalar yeniden sağlığına kavuşturuldu.

Bodrum Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne son 5 gün içinde başvuran 2 kalp krizi hastasına da anjiyografi ünitesinde başarılı müdahalelerde bulunuldu. Yapılan işlemler sayesinde hastaların hayati tehlikesi ortadan kaldırıldı.

Hastane yönetiminden alınan bilgilere göre, son 3 ayda yalnızca kardiyoloji değil; genel cerrahi, kadın hastalıkları ve doğum başta olmak üzere birçok branşta da başarılı operasyon ve tedavi hizmetleri sürdürülüyor.