Bodrum FK, Adana Demirspor'a şans tanımadı

Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Sipay Bodrum FK, Adana Demirspor'u 3-1 mağlup etti.

Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Bodrum FK, sahasında konuk ettiği Adana Demirspor'u 3-1'lik skorla mağlup etti.

SİPAY BODRUM FK: 3 - ADANA DEMİRSPOR: 1

﻿Stat: Bodrum İlçe

Hakemler: Melih Aldemir, Seyfettin Ünal, Mehmet Dura

Sipay Bodrum FK: Sousa, Imeri, Ajeti, Ali Aytemur, Brazao (Dk. 90+1 Ege Bilsel) Fredy (Dk. 90+4 Enes Öğrüce), Ahmet Aslan, Musah Mohammed, Cenk Şen, Ali Habeşoğlu (Dk. 46 Celal Dumanlı), Seferi (Dk. 76 Dimitrov)

Adana Demirspor: Murat Uğur Eser, Kadir Karayiğit, Yücel Gürol, Ali Fidan, Caner Kaban, Ahmet Bolat (Dk. 63 Mert Menemencioğlu), Enes Erol (Dk. 89 Kürşat Türkeş Küçük), Osman Kaynak (Dk. 62 Yusuf Buğra Demirkıran), Sefa Gülay (Dk. 76 Ahmet Yılmaz), Gökdeniz Tunç, Salih Kavrazlı

Goller: Dk. 20 Salih Kavrazlı (Adana Demirspor), Dk. 39 ve 89 (Penaltıdan) Fredy, Dk. 51 Brazao (Sipay Bodrum FK)

Kırmızı kart: Dk. 86 Yusuf Buğra Demirkıran (Adana Demirspor)

Sarı kartlar: Dk. 28 Yücel Gürol, Dk. 42 Enes Erol (Adana Demirspor), Dk. 63 Ali Aytemur, Dk. 72 Musah Mohammed (Sipay Bodrum FK)

