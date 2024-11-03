Bodrum FK - Alanyaspor maçı başladı

Bodrum İlçe Stadı’nda Bodrum FK - Alanyaspor karşılaşması başladı! Karşılaşmada Ali Şanslan düdük çalarken yardımcılıklarını ise Kerem Ersoy ve Esat Sancaktar üstleniyor.

VOLKAN DEMİREL İLK MAÇINDA

Fenerbahçe’de uzun yıllar kaptanlık görevini yaptıktan 2019 yılında emekli olan Volkan Demirel kariyerine teknik direktör olarak devam ediyor.

Fenerbahçe’de 2019-20 sezonunda yardımcı antrenör olarak görev yapan Demirel, 2021-2022 sezonunda ise Fatih Karagümrük’te 24 karşılaşmaya çıktı.

1.71 puan ortalamasıyla sezonu tamamlayan Volkan Demirel 2022-2023 sezonunda ise Hatayspor ile anlaştı.

Akdeniz ekibinin başında 55 karşılaşmaya çıkan Demirel, 1.16 puan ortalaması tutturdu.

2024-2025 sezonunda Bodrum FK ile anlaşan Demirel, ilk maçında Alanyaspor karşısında çıktı.

ALANYASPOR ŞANSSIZLIĞINI KIRMAK İSTİYOR

Fatih Tekke’nin çalıştırdığı Alanyaspor, geçtiğimiz sezonu 8. sırada tamamlayarak dikkat çekmişti.

Yeni sezonda ise beklentilerin uzağında kalan Akdeniz ekibi oynadığı maçlarda 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı.

Alanyaspor ligde çıktığı son 3 karşılaşmadan mağlubiyetle ayrılırken Bodrum FK karşısında kazanarak çıkış yakalamayı hedefliyor.