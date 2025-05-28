Bodrum FK - Beşiktaş maçı biletleri satışa çıkıyor

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Bodrum FK - Beşiktaş maçı biletleri satışa çıkıyor

Trendyol Süper Lig’in 38. haftasında oynanacak olan Bodrum FK maçı için Beşiktaş'tan açıklama geldi.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 38. haftasında, 1 Haziran Pazar günü saat 19.00’da Grey Beton Bodrum Stadyumu’nda Sipay Bodrum FK ile karşılaşacak.

BEŞİKTAŞ'TAN AÇIKLAMA

Müsabakanın taraftarlarımıza ayrılan biletleri, yarın (29 Mayıs) saat 14.00’te satışa sunulacaktır. Bilet fiyatı, 1.500 TL’dir. Beşiktaş logolu Passolig kart sahibi taraftarlarımız, passo.com.tr ve Passo akıllı telefon uygulaması üzerinden bilet satın alabilirler.

TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun almış olduğu karar gereği; 18.05.2025 tarihinde oynanan Corendon Alanyaspor - Beşiktaş karşılamasında ROOF LOUNGE MİSAFİR TRİBÜN MİSAFİR A-B bloklarda yer alan seyircilerin bir sonraki misafir takım olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine karar verilmiştir.

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