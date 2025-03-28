Bodrum FK - Fenerbahçe maçı muhtemel 11'leri

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Bodrum FK ile Fenerbahçe, bu akşam saat 20.30'da Bodrum Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Karşılaşmayı Atilla Karaoğlan yönetirken VAR hakemi ise Portekizli Luis Godinho oldu. Godinho'ya AVAR olarak Abdullah Buğra Taşkınsoy eşlik edecek.

DÖRT OYUNCU CEZA SINIRINDA

Lider Galatasaray'ı takip eden Fenerbahçe Bodrumspor karşısında mutlak üç puanı hedefliyor. Sarı lacivertli takımda Filip Kostic, İrfan Can Kahveci, Çağlar Söyüncü ve Mert Hakan Yandaş Bodrumspor maçında oynayıp sarı kart görmeleri halinde Trabzon karşısında görev yapamayacak.

İKİ TAKIMIN MUHTEMEL 11'LERİ

BODRUM FK: Kerem Yusuf Ersunar, Celustka, Ajeti, Ali Aytemir, Cenk Şen, Musah Muhammed, Erkan Değişmez, Ege Bilsel, Fredy, Okita, Puscas



FENERBAHÇE: Livakovic, Mert Müldür, Skriniar, Djiku, Oğuz Aydın, İsmail Yüksek, Szymanski, Kostic, Tadic, Talisca, Dzeko.