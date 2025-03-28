Bodrum FK - Fenerbahçe maçının VAR hakemi açıklandı

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında oynanacak olan Bodrum FK - Fenerbahçe maçının VAR hakemi Portekizli Luis Godinho oldu. Godinho'ya AVAR olarak Abdullah Buğra Taşkınsoy eşlik edecek.

Hakem Luis Godinho, Fenerbahçe'nin Midtjylland ile 2-2 berabere kaldığı maçı yönetmişti.

MAÇIN HAKEMİ ATİLLA KARAOĞLAN

Fenerbahçe bu akşam saat 20.30'da Bodrum FK ile karşılaşacak. Maçı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Süleyman Özay yapacak. Sarı lacivertliler maçı kazanarak Beşiktaş - Galatasaray maçını rahat izlemek istiyor.