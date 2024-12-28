Bodrum FK, kaptanı ile yolları ayırdı

Kaynak: DHA
Bodrum FK, kaptanı ile yolları ayırdı

Süper Lig ekiplerinden Bodron FK’dan ayrılık haberi geldi. Yapılan resmi açıklamada takımın kaptanlarından Kenan Özer ile yolların ayrıldığı duyuruldu.

Süper Lig'de sezonun ikinci yarısında alt sıralardan kurtulma mücadelesi verecek Bodrum Futbol Kulübü, 37 yaşındaki kaptanlarından Kenan Özer'le yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Teşekkürler Kenan Özer. Kaptanlarımızdan Kenan Özer ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Takımımızın formasını giydiği 2022-2023 sezonundan bu yana hem sahada hem de saha dışındaki duruşu, karakteri, liderliği ve yetenekleriyle takımımıza değerli katkılarda bulunan Kenan Özer’e kariyerinin devamında gönülden başarılar dileriz. Kaptanımız Kenan Özer, tesislerimize gelerek takımımız, teknik ekibimiz ve kulüp personellerimizle vedalaştı. Her şey için teşekkürler Kenan Komutan" ifadelerine yer verildi.

Bodrum FK formasını 2.5 sezon giyen deneyimli forvet, geçen sezon 1'inci Lig'de Play-Off şampiyonluğu yaşadı. Bu sezon da Süper Lig'de yoluna yeşil-beyazlılarla devam eden Kenan, 8 maça çıktı. Toplam 103 dakika görev alan oyuncu, 1 gol attı. Kenan, Bodrum FK'nın Türkiye Kupası 5'inci Turu'nda Kastamonuspor'la oynadığı maçta da 28 dakika forma giydi.

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