Bodrum FK- Pendikspor maçından beraberlik çıktı

Trendyol 1. Lig'in ilk hafta karşılaşmasında Sipay Bodrum FK ile Pendikspor 1-1 berabere kaldı.

MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR

32. dakikada Dakikada Bodrum FK'da Brazao, Sequeira'nın müdahalesiyle ceza sahasında düşürüldü ve hakem penaltı kararı verdi.

34. dakikada VAR incelemesinde Brazao'nun kendini yere bıraktığı belirlendi ve penaltı kararı iptal edildi.

36. dakikada Fredy'nin ortasında kaleciden seken topa vuruşunu yapan Ali Habeşoğlu meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

44. dakikada Pendikspor’da Sequeira’nın uzun pasında kaleci Sousa topu uzaklaştıramadı. Meşin yuvarlağı önünde bulan Wilks, sol ayağıyla yaptığı vuruşla skoru eşitledi. 1-1

