Bodrum FK-Samsunspor maçında olay çıktı

Kaynak: İHA
Bodrum FK-Samsunspor maçında olay çıktı

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında oynanan Bodrum FK-Samsunspor maçının son dakikalarında olaylar çıkarken, ev sahibi ekibin yöneticisi Caner Tuna ile bazı taraftarlar sahaya girdi.

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Bodrum FK, sahasında Samsunspor'a 2-1 mağlup oldu.

SAHAYA YÖNETİCİ GİRDİ

Maçın son dakikalarında hakem Yasin Kol'un kararları Bodrum FK tribünlerinden büyük tepkiyle karşılandı. Bodrum FK yöneticisi Caner Tuna ile birkaç taraftar sahaya girerek hakeme tepki gösterdi. Polis ve güvenlik ekiplerinin müdahalesiyle sahadan çıkarılan Tuna’nın ardından maç bitiminde diğer yöneticiler de sahaya inerek hakemlere itiraz etti. Hakemler, yoğun güvenlik önlemleri ve polis barikatı eşliğinde sahayı terk ederken, tribündeki taraftarlar da uzun süre hakemi yuhaladı

Son Haberler
Thomas Reis "Bugün şans yanımızdaydı"
Thomas Reis "Bugün şans yanımızdaydı"
Devrim Özkan dolandırıcılara isyan etti
Devrim Özkan dolandırıcılara isyan etti
Ekrem İmamoğlu'nun otel görüntüleri gündem olmuştu! Özgür Çelik canlı yayında valizleri açarak gösterdi
Ekrem İmamoğlu'nun otel görüntüleri gündem olmuştu! Özgür Çelik canlı yayında valizleri açarak gösterdi
Büyükçekmece, Darüşşafaka'yı devirdi 13. galibiyetini aldı
Büyükçekmece, Darüşşafaka'yı devirdi 13. galibiyetini aldı
CHP'li isim AKP'nin asıl derdini açıkladı
CHP'li isim AKP'nin asıl derdini açıkladı