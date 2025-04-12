Bodrum FK ve Antalyaspor puanları paylaştı

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Bodrum FK, Antalyaspor ile golsüz berabere kaldı.
MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR
2. dakikada Bardhi'nin ortasında ceza sahası içinde Puşcaş'ın kafa vuruşunda top üsten auta çıktı.
16. dakikada Bardhi'nin ceza sahası yayının solundan şutunda top yandan dışarı gitti.
46. dakikada Antalyaspor savunmasındaki hata sonrası topu alan Okita, ceza sahası içi girerken topu ayağından açtı ve kaleci Piric, meşin yuvarlağı kontrol etti.
58. dakikada Fredy'nin ortasında ceza sahası içinde Puşcaş kafayla topu indirdi. Pozisyonunda devamında Celustka'nın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti fakat pozisyon ofsayt gerekçesiyle gol geçerlilik kazanmadı.