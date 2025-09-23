Bodrum FK ve Stuttgart arasında iş birliği görüşmesi

Kaynak: Haber Merkezi
Bodrum FK ve Stuttgart arasında iş birliği görüşmesi

Bodrum FK Başkanvekili Selahattin Polat, Almanya'ya giderek Stuttgart kulübünün yöneticileriyle görüşmeler gerçekleştirdi.

Bodrum FK Başkanvekili Selahattin Polat, Alman kulübü Stuttgart'ı ziyaret etti.

Polat, Stuttgart Başkanı Dietmar Allgaier ve CEO Alex Wehrle ile kulüpler arasında iş birliği ve deneyim paylaşımı üzerine fikir alışverişinde bulundu.

Bodrum FK'dan yapılan açıklamada, "Ziyarette iki kulübün yöneticileri, karşılıklı olarak isimlerinin yazılı olduğu formaları birbirlerine hediye etti.

Konuyla ilgili kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Ziyaret kapsamında, Bodrum FK ve Stuttgart yöneticileri karşılıklı olarak isimlerinin yer aldığı formaları takdim ettiler. Nazik davetleri için Stuttgart Yönetim Kurulu Üyesi Murat Altuntaş’a kulübümüz adına teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi.

Son Haberler
Hayalimdeki Filistin’i Çiziyorum” resim yarışması başlıyor
Hayalimdeki Filistin’i Çiziyorum” resim yarışması başlıyor
Merdan Yanardağ, Musa Özuğurlu ve İhsan Demir'e adli kontrol talebi
Merdan Yanardağ, Musa Özuğurlu ve İhsan Demir'e adli kontrol talebi
Trump, BM kürsüsünde esti gürledi! Örgütü yerin dibine soktu
Trump, BM kürsüsünde esti gürledi! Örgütü yerin dibine soktu
Eczacı Enes Uygun’dan stratejik vizyon: “Türkiye Kimyasallar Ajansı kurulmalı”
Eczacı Enes Uygun’dan stratejik vizyon: “Türkiye Kimyasallar Ajansı kurulmalı”
ACA, iki kez üst üste aldığı “Türkiye 100” ödülü ile 4 yıllık büyüme yolculuğunu taçlandırdı
ACA, iki kez üst üste aldığı “Türkiye 100” ödülü ile 4 yıllık büyüme yolculuğunu taçlandırdı