Bodrum FK ve Stuttgart arasında iş birliği görüşmesi

Bodrum FK Başkanvekili Selahattin Polat, Alman kulübü Stuttgart'ı ziyaret etti.

Polat, Stuttgart Başkanı Dietmar Allgaier ve CEO Alex Wehrle ile kulüpler arasında iş birliği ve deneyim paylaşımı üzerine fikir alışverişinde bulundu.

Bodrum FK'dan yapılan açıklamada, "Ziyarette iki kulübün yöneticileri, karşılıklı olarak isimlerinin yazılı olduğu formaları birbirlerine hediye etti.

Konuyla ilgili kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Ziyaret kapsamında, Bodrum FK ve Stuttgart yöneticileri karşılıklı olarak isimlerinin yer aldığı formaları takdim ettiler. Nazik davetleri için Stuttgart Yönetim Kurulu Üyesi Murat Altuntaş’a kulübümüz adına teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi.