Bodrum FK yeni başkanını açıkladı

Kulüpten yapılan açıklamada, başkan Fikret Öztürk'ün görevini başkan yardımcısı Aşkın Demir'e devrettiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Görev süresi boyunca kulübümüze vizyoner yaklaşımı, güçlü liderliği ve özverili çalışmalarıyla büyük katkı sağlayan Sayın Fikret Öztürk, 'Onursal Başkan' ünvanıyla kulübümüzün yanında olmaya devam edecektir. Kendisine camiamız adına sonsuz teşekkürlerimizi sunarız. Yeni başkanımız Sayın Aşkın Demir'e ise bu önemli görevinde başarılar diliyor, kulübümüzün yükselişini onun liderliğinde sürdüreceğine inanıyoruz."