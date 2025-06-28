Bodrum FK yeni başkanını açıkladı

Kaynak: AA
Bodrum FK yeni başkanını açıkladı

Trendyol 1. Lig'in yeni ekibi Bodrum FK'de başkanlığa Aşkın Demir'in getirildiği bildirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, başkan Fikret Öztürk'ün görevini başkan yardımcısı Aşkın Demir'e devrettiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Görev süresi boyunca kulübümüze vizyoner yaklaşımı, güçlü liderliği ve özverili çalışmalarıyla büyük katkı sağlayan Sayın Fikret Öztürk, 'Onursal Başkan' ünvanıyla kulübümüzün yanında olmaya devam edecektir. Kendisine camiamız adına sonsuz teşekkürlerimizi sunarız. Yeni başkanımız Sayın Aşkın Demir'e ise bu önemli görevinde başarılar diliyor, kulübümüzün yükselişini onun liderliğinde sürdüreceğine inanıyoruz."

Son Haberler
İsrail ve Suriye arasında barış anlaşması iddiası! Golan Tepeleri İsrail’de Kalacak
İsrail ve Suriye arasında barış anlaşması iddiası! Golan Tepeleri İsrail’de Kalacak
Bodrum FK yeni başkanını açıkladı
Bodrum FK yeni başkanını açıkladı
8 yıl sonra ekrana veda ettiler. Kongar ile Yanardağ son kez buluştu
8 yıl sonra ekrana veda ettiler. Kongar ile Yanardağ son kez buluştu
Diyarbakır'da korkunç olay. Küçük çocuk kendini vurdu
Diyarbakır'da korkunç olay. Küçük çocuk kendini vurdu
Ünlü ekonomistten çarpıcı faiz açıklaması! Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olacak?
Ünlü ekonomistten çarpıcı faiz açıklaması! Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olacak?