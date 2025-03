Bodrum FK zorlu maçta seriyi sürdürmek istiyor

Süper Lig'de geçen hafta evinde Kasımpaşa'yı 1-0 yenerek son 5 maçta gol yemeden 3 galibiyet, 2 beraberlik almasına rağmen averajla yine düşme hattına gerileyen Bodrum FK'da gözler pazar günü deplasmanda oynanacak Çaykur Rizespor maçına çevrildi. Ligdeki yenilmezlik serisini sürdürmek isteyen yeşil-beyazlı ekip Bodrum'a puan ya da puanlarla dönmek istiyor. Hazırlıklarını Yalıçiftlik İsmail Altındağ Tesisleri'nde sürdüren Bodrum FK'yı çıkışa geçiren Teknik Direktör Jose Morais, oyuncularının performansından memnun olduğunu dile getirdi.

Portekizli teknik adam, "Burası zorlu bir lig, rakipler zorlu. Bizler maçlara hazırlanırken artık bu andan itibaren rakiplerimizin de sonuçlarına bakmak zorundayız, çünkü takımlar birbirine yakın gidiyor. Biz kendi hedeflerimizi gerçekleştirmek için kendi çalışmalarımıza bakıyoruz. Çok daha fazla çalışmamız gerekiyor, oyuncularım zaten bu özveriyi gösteriyor. Maçlar kritik hale geldi. Her takımın her maçı kazanması mümkün değil. Her hafta bazen ligin tepesi bazen ortası bazen altından puan kayıpları gelecektir. Bizim de bu fırsatları değerlendirmemiz gerek" dedi.

'SOUSA'YA PARANTEZ AÇMAK GEREKİYOR'

Tüm takımın performansının kendisini mutlu ettiğini ancak Portekizli kaleci Diogo Sousa'ya ayrı bir parantez açılması gerektiğini dile getiren Bodrum FK Teknik Direktörü Morais, "Biz sezon sonu hazırlıklarımızı yapmaya devam edeceğiz. Hem Sousa hem de diğer oyuncularımıza bireysel olarak parantez açmak gerekiyor. Hedefimizi gerçekleştirme yolunda bireysel olarak adanmış şekildeler. İşlerini iyi şekilde yaptıklarını görüyoruz. Gösterdikleri özveriden dolayı övgüyü hak ettiklerini söyleyebilirim" diye konuştu.