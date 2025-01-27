Bodrum FK’da kötü gidiş durmuyor. Hasret 5 maça çıktı

Süper Lig'in 21'inci haftasında evinde üst sıralarda yer alan Eyüpspor'a 1-0 mağlup olan Bodrum Futbol Kulübü, galibiyet hasretini 5 maça çıkardı. Tarihinde ilk kez mücadele ettiği Süper Lig'de 16 puanla 16'ncı sırada yer alan yeşil-beyazlılar, 15'inci basamaktaki Konyaspor'un 5 puan gerisinde kaldı.

Bodrum FK'nın başında çıktığı 10 lig maçında sadece 1 kez galibiyet sevinci yaşayan teknik direktör Volkan Demirel, gösterilen performanstan mutlu ancak alınan skorlardan mutsuz olduklarını diye getirdi. Takımının iyi mücadele ettiğini vurgulayan Demirel, "İyi oynuyoruz, Eyüp maçında da iyiydik. Ancak bir türlü sonuca gidemiyoruz. Toplamda 32 kez ceza alanına girip 17 şut çekmişiz. İsabet ise 2 tane. Bunu irdeleyeceğiz" dedi.

Ara transfer döneminde şu ana kadar İsviçre'nin Zürih takımından kanat oyuncusu Jonathon Okita ile Trabzonspor'dan Kuzey Makedonyalı orta saha Enis Bardhi'yi kadrosuna dahil eden Ege ekibinde çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Listelerinde olan futbolcularla ilgili harekette olduklarını anlatan Volkan Demirel, "Ara dönemde transfer yapmak kolay değil. Önümde 3 dosya var. Gereken çalışmaları yapıyoruz. Kadromuzu güçlendirmeliyiz. Yeni transferlerle birlikte daha iyi bir takım olacağız" yorumunu yaptı. Bodrum FK bu hafta en önemli rakiplerinden Konyaspor'la deplasmanda karşı karşıya gelecek.