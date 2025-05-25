Bodrum FK'dan Süper Lig'e Kayseri'de veda

Süper Lig'de kalabilmek için Bodrusmspor'un Kayseri deplasmanında mutlaka üç puan gerekiyordu. Sadece galibiyet de yetmeyecekti. Düşme potasında rakibi Alanyaspor'un da puan kaybetmesi gerekiyordu.

Kayseri'deki maça golle başlayan Bodrumspor oldu. Kayserisporlu oyunculardan topu kapan Brazao, sağ çaprazdan rakiplerini çalımlayarak ceza sahasına girdikten sonra yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 17'de Brazao'nun derinlemesine pasında ceza sahasında topla buluşan Fredy'nin çizgiye inerek kaleye paralel gönderdiği ortada, Seferi altıpas içerisinde uygun pozisyonda topa dokunamadı. Seken topu savunma uzaklaştırdı. 36'da sağ kanattan gelişen Kayserispor atağında Gökhan Sazdağı'nın ortasında ön direğe koşu yapan Cardoso'nun vuruşta meşin yuvarlak savunmaya çarparak kornere çıktı. Maçın ilk yarısı Bodrum FK'nın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarıda beraberlik için bastıran Kayserispor'du. 53'de Cardoso'nun sol kanattan ceza sahasına gönderdiği pasta penaltı noktası üzerinde Talha Sarıarslan uygun pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak auta çıktı.

62'de sağ kanattan gelişen Kayserispor atağında Gökhan Sazdağı'nın ortasında penaltı noktası üzerinde iyi yükselen Nazon'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti ve skora denge geldi.

Bodrum FK bu dakikadan sonra riskleri de alarak rakibinin üstüne gitti. 72'de Üzeyir Ergün'ün sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği etkili ortada altıpas üzerinde iyi yükselen Celal Dumanlı'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti. 90+2'de Dimitrov'un sol kanattan yaptığı ortada ceza sahası içerisinde sırtı dönük pozisyonda Celal Dumalı'nın topuğu ile yaptığı vuruşta kaleci Onurcan Piri son anda meşin yuvarlağı çeldi. Kaleciden dönen topu savunma uzaklaştırdı. 90+6'da Dimitrov'un sol kanattan ortasında altıpas üzerinde Celal Dumalı'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalecide kaldı. Karşılaşma 1-1 berabere sonuçlandı. Bu sonuçla Bodrum FK, lige veda eden dördüncü ve son takım oldu.