Bodrum FK’nın genç ismi Süper Lig ekiplerinin gözdesi oldu

Kaynak: DHA
Bodrum FK’nın genç ismi Süper Lig ekiplerinin gözdesi oldu

Süper Lig’e veda eden Bodrum FK'nın genç sağ beki Ege Bilsel bu sezon gösterdiği performansla Anadolu kulüplerinin ilgisini çekti. Genç oyuncuyla Antalyaspor ciddi şekilde ilgileniyor.

Süper Lig'de ilk sezonunda küme düşme üzüntüsü yaşayan Bodrum FK'nın genç sağ beki Ege Bilsel, transferin gözde oyuncusu oldu.

Bu sezon yeşil-beyazlı formayla Süper Lig'de 23 maça çıkan ve 1 asist yapan 21 yaşındaki futbolcuyu yetiştiği kulüp olan Antalyaspor'un istediği bildirildi. Bodrum FK ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Ege'nin de kariyerine Süper Lig'de devam etmek istediği ve Antalyaspor'a dönmeye sıcak baktığı vurgulandı.

Sol bek pozisyonunda da oynayabilen Ege Bilsel, Antalyaspor formasını daha önce Süper Lig'de terletmişti.

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