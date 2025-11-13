Boya Badana Birimi de estetik dokunuşlarla çevreye katkı sunmaya devam ediyor. Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, bu çabaların Bodrum'un güzelliğini koruma odaklı olduğunu vurgulayarak vatandaşlara duyarlılık çağrısı yaptı.

Belediyeye bağlı ekipler, parklar, duvarlar ve kamu binaları gibi noktalarda oluşan grafitileri, yazıları ve karalamaları titizlikle temizliyor. Bu alanlar yeniden boyanarak kent estetiğine kavuşturuluyor.

Son altı ayda gerçekleştirilen operasyonlarda 29 duvar yazısı tamamen silinerek ilçenin görsel bütünlüğü sağlandı.

Başkan Mandalinci, kent sakinlerinden kamusal mülklere zarar verecek müdahalelerden kaçınmalarını rica ederek şu ifadeleri kullandı:

"Kamusal alanlara yapılan, Bodrum’un estetiği ile bağdaşmayan yazı ve resimler hem çevre kirliliğine yol açıyor hem de kamu malına zarar veriyor. Vatandaşlarımızdan ricamız bu konuda hassasiyet göstermeleridir. Hep birlikte daha güzel ve daha yaşanılabilir bir Bodrum için çevremizi koruyalım."